Край на мрачния символ! Ето в какво превърнаха дома, в който е роден Хитлер
След десетилетия спорове и милиони евро инвестиции, Австрия намери необичаен начин да прекъсне връзката на сградата с нацисткото минало
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След десетилетия спорове и милиони евро инвестиции, Австрия намери необичаен начин да прекъсне връзката на сградата с нацисткото минало
На 27 януари отбелязваме Международния възпоменателен ден на Холокоста
Реклами за множество марки са пуснати в акаунта, който споделя съдържание, прославящо Хитлер
Разликата между евтиния патриотизъм и фашизма е само една крачка