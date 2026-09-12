Какво става! Децата продължават да се убиват: Тийнейджър наръга две момичета
Заподозреният е задържан. Според първоначалната информация е действал сам
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Заподозреният е задържан. Според първоначалната информация е действал сам
Паднали са от 5 метра
Ще има съвместни обучения между баварски и български магистрати
През 2022 г. отбелязахме рекорд в двустранния стокообмен с Германия
Стачката се е провела няколко дни преди избора за провинциален парламент
Нанесени са щети върху автомобили и къщи
Октоберфест се завърна след двегодишно прекъсване заради пандемията от ковид
Поздравленията са от Гл. прокуратура в Бамберг и от криминалната служба на Бавария
Бавария е сред трите германски федерални провинции с най-много инвестиции у нас
Част от сезонните работници са българи
В баварския град Оберамергау на всеки десет години изпълняват пиеса за последните седмици от живота на Христос
Бойко Борисов и Маркус Зьодер ще участват в кръгла маса на фондация "Ханс Зайдел"
Грандът взе баварското дерби след обрат
Кметът на София Йорданка Фандъкова посети завода, в които е произведена тунелопробивната машина за третия метродиаметър, и присъства на церемонията по...
Положението е по-добро от миналата година, обяви канцлерът пред парламента Основен лидер от консервативния блок на Ангела Меркел поиска канцлерът да...
Министър-председателят на Бавария Хорст Зеехофер свиква извънредна среща след стрелбата в Мюнхен, предаде ТАСС, цитирана от Агенция „ Фокус". И уточни...
Най-малко петима души са загинали при наводненията в южногерманската провинция Бавария, а хиляди домакинства са останали без електричество, предаде Re...
Диспечерът, който допуснал и двата влака да минат през участъка и се опитал да предупреди машинистите, е причинил катастрофата, твърди прокурорът, цит...
Един от служителите в диспечерския пост в баварския Бад Айблинг се е опитал да спре влака в последния момент преди челния сблъсък, съобщи списание "Sp...
Два пътнически влака са се блъснали челно в германската провинция Бавария. По последни данни има 8 загинали, а близо 150 души са ранени. Осем от постр...