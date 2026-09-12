Край на мрачния символ! Ето в какво превърнаха дома, в който е роден Хитлер
След десетилетия спорове и милиони евро инвестиции, Австрия намери необичаен начин да прекъсне връзката на сградата с нацисткото минало
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След десетилетия спорове и милиони евро инвестиции, Австрия намери необичаен начин да прекъсне връзката на сградата с нацисткото минало
Полски журналист излезе със статия, след почивка в България
Германските гласоподаватели отиват до урните на 23 февруари, за да изберат нов парламент
Унгарският премиер се противопоставя на по-тясно обединение в ЕС
Еврейските лидери осъдиха търга пред аукционната къща Alexander Historical Auctions в щата Мериленд
Часовникът вероятно е бил подарък за рождения ден на нацисткия лидер през 1933 г.
Това пише журналистът от "Уолстрийт Джърнъл" Майкъл Бендер в новата си книга
Племенникът на фюрера първо го рекетирал, после се бил срещу него
Правителството не намери друг начин, да заличи следите на един от последните нацистки символи
Предлагат се фуражката на Хитлер, роклите на Ева Браун и сребърно сребро издание на "Майн Кампф"
30 картини, приписвани на Адолф Хитлер, ще бъдат предложени за продажба на търг в събота от аукционна къща "Вайдлер" в Нюрнберг...
Фюрерът ослепява временно преди края на Първата световна война Като фюрер на Третия райх Хитлер е отговорен за определянето на военните цели на Герма...
Книгата Адолф Хитлер "Моята Борба" ще се появи отново на германския книгов пазар - 70 години след края на Втората световна война и поражението на наци...
Медицински записи потвърдиха, че Адолф Хитлер е имал само един тестис. Немският историк професор Петер Фришман заяви, че е намерил резултатите от меди...
Берлин. Германия отдаде почит на групата немски офицери, опитали се да убият Адолф Хитлер преди 70 години, предаде АП. На церемония в неделя президен...