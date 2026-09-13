Щракнаха белезници на мъж заради два палежа
Изгорели са общо четири леки автомобила, а частично обгорели са пет коли.
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Изгорели са общо четири леки автомобила, а частично обгорели са пет коли.
4 години за всичко е "виновен" Борисов, сега пък е "виновен" Пеевски, обяви Стефан Балабанов
Незабавно компетентните структури на МВР да изведат от анонимност всички лица, участвали във вандалските прояви, разпореди Митов
Властите все още не са установили причината за нито един от пожарите
Разпитани са девет души, пет от тях са със заповед за задържане до 24 часа
Гръцки министър говори за човешка небрежност или умисъл
Метеоролог с прогноза за август - ще има още горещи вълни
Метежниците щели да правят запалителните бомби на място
Един от местните жители е получил заплаха от анонимен профил във Фейсбук
По предварителни данни 220 автомобила са били унищожени от пожари
Тютюневите складове в Пловдив пламнаха точно 26 години и 6 дни след Партийния дом в София Точно преди седмица - на 20 август, избухна големият пожар...
Изгорели са три коли от ретро салона на Георги Иванов Пожар избухна в незаработилия още ретро автосалон на бившия кмет на Хасково Георги Иванов. Шоур...
Две коли, собственост на бизнесдама пламнаха в Ямбол. 30 минути преди полунощ на 18 юли горя лек автомобил Пежо 206, паркиран в комплекс "Георги Бенко...
Два леки автомобили са били подпалени от неизвестни злосторници в Старозагорско през изманалото денонощие, съобищха от полицията. В с. Главан, община...
Шест дървени магазинчета са изгорели в Слънчев бряг, съобщиха от местната полиция. Запалените постройки са разположени на крайбрежната алея, близо до...
Сандански продължава да се конкурира с Благоевград в тъжната статистика на полицията за умишлено запалени автомобили. Лека кола, марка „Алфа Ромео",...
42-годишен работник драснал клечката на кравефермата на кмета в село Червенаково, община Твърдица. Три месеца по-късно Николай е разкрит след като е б...
Запалени коли и сблъсъци между полицията и протестиращи белязаха протеста на движението срещу капитализма "Blockupy" във Франкфурт. Протестът на груп...
Почти цялата техника на старозагорска транспортна фирма е била подпалена и опожарена през уикенда. Сигналът за пожара във фирмената база в старозагорс...
Ценко Чоков, прочутият кмет на врачанското село Галиче, е привикан в полицията в Бяла Слатина, съобщи tribali.info. Той се е явил доброволно в районно...