Щракнаха белезници на мъж заради два палежа

Бургаската полиция задържа 42-годишен мъж от града, броени часове след като през нощта само за час извършил два палежа в комплексите "Славейков" и "Изгрев".

Изгорели са общо четири леки автомобила, а частично обгорели са пет коли.

Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци.

Процесуално-следствените действия и по двата случая продължават, а причините за извършените палежи са в процес на изясняване.

