Много опасен пожар у нас се разраства

Избухналият в Природен парк „Рилски манастир“ пожар се разраства, предаде БНТ.
Той е обхванал площ от над 700 декара, съобщиха от парка.
Горят треви и единични дървета, включително и ценни екосистеми в района на връх Баба и долината на река Илийна.
Благодарение на усилията на институциите, път до пожара вече е прочистен, което улеснява достъпа и координацията на екипите на терен.
На място активно работят над 50 души, сред които: пожарникари, служители на ПП „Рилски манастир“, екипи от Рилска света обител, НП „Рила“, НП „Пирин“ и ДГС Дупница.
