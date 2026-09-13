Парк „Витоша“ с обновен план. Започва общественото обсъждане
Дирекцията на природния парк представя промени в зонирането и функционалното предназначение на териториите
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Дирекцията на природния парк представя промени в зонирането и функционалното предназначение на териториите
На 700 декара площ засега горят и ценни екосистеми
В края на март със заповед на министъра на туризма беше създадена междуведомствена работна група
320 пожарникари със 75 пожарни коли и хеликоптери продължават да се борят с пожара
Близо 10 000 души в осемте села в Подгорието и няколко екологични организации искат незабавно спиране на реализирането на инвестиционно намерение за и...
Общественото обсъждане на новия План за управление на Национален парк "Рила" 2015-2024 г. ще се проведе този четвъртък от 09,00 часа в зала „Яворов" в...
Изложбата "Невероятната Беласица" представя красиви снимки не само от Природен парк „Беласица", а от цялата планина, правени в три различни държави –...
Разград. Поляна в местността за отдих "Пчелина" край Разград е изорана от АТВ-та, алармираха от местната управа. Мощните бъгита били пуснати на оф...
Габрово. БСП-Габрово протестира срещу назначението на Али Алиев /ДПС/ като временно изпълняващ длъжността директор на Природен парк "Българка". На сай...
Благоевград. Дирекцията на Природен парк „Беласица" към Изпълнителна агенция по горите организира обществено обсъждане на Плана за управление. То ще с...
София. В Природен парк "Сините камъни" се унищожават вековни букови гори в нарушение на Закона за биологичното разнообразие и това е заплаха за редки...
Сливен. Природен парк "Сините камъни" има нов директор. От четвъртък шеф на парка стана Фатме Мустафова. Допреди 4 години тя беше зам.-областен управи...