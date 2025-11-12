Парк „Витоша“ с обновен план. Започва общественото обсъждане

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ обяви обществено обсъждане на актуализирания проект за управление на парка. Събитието се организира в изпълнение на указания на Министерството на околната среда и водите за отстраняване на направените забележки по документа, който определя бъдещото развитие и опазване на една от най-ценните природни територии край столицата.

Промени в зонирането и режимите

Обсъждането е посветено на измененията в частта „Зониране и функционално предназначение на зоните“ и подраздел „Режими и норми“ от проекта за актуализация на плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015–2024 г. Тези промени са от ключово значение за начина, по който ще се регулира ползването на територията – от туристическите маршрути до зоните с ограничен достъп. Целта е да се съчетаят опазването на природата и устойчивото използване на ресурси с нуждите на гражданите и туристите.

Достъп и участие на гражданите

От 2 декември 2025 г. проектът и всички приложения ще бъдат достъпни онлайн – на портала за обществени консултации, на официалния сайт на Природен парк „Витоша“, както и на хартиен носител в Националния парков информационен център на ул. „Антим I“ №17 в София. Гражданите могат да подават писмени становища до 5 януари 2026 г. включително – по електронна поща на адрес [email protected]

или на място в деловодството на информационния център.

„Витоша е приоритет“

Припомняме, че през септември кметът на София Васил Терзиев заяви пред Столичния общински съвет, че развитието на Витоша е сред водещите приоритети на общината. „Вече разполагаме с идейните проекти за възстановяване на Симеоновския лифт, което би било първа стъпка към това да върнем планината на хората. Работим и по подобряване на достъпа до планината, така че тя да бъде удобна за жителите и гостите на София. Витоша е едно от нашите богатства и трябва да се отнасяме с нея като такова“, подчерта тогава Терзиев.

