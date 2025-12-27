Размина ли се кризата с боклука в София?

Столична община осигури чистотата в 9 столични района, като удължи договорите с настоящите изпълнители в Зона 1 (районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“), Зона 5 (районите „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“) и Зона 7 (районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“).

Решението включва увеличение с по-малко от 20% на цените за най-значимите услуги и гарантира нормалното функциониране на дейностите без сътресения за гражданите и без компромис с обществения интерес.

„В трудни ситуации не търсим удобни решения, а работещи решения. Нашият подход е прагматичен – гледаме ресурс, гледаме риск, гледаме резултат. Когато договор изтича, ние не оставяме града без услуга, но и не приемаме условия, които ощетяват софиянци. Работим постоянно – с диалог, с натиск там, където е нужно, и с ясна цел: стабилна, качествена услуга на разумна цена. Това е ангажиментът ни и ще го отстояваме докрай.“ Това коментира кметът на София Васил Терзиев.

Анексите са договорени при ясни, защитими и разумни условия, които осигуряват време и стабилност до сключването на нови, трайни договори с по-високи изисквания за качество и контрол.

Договорени единични цени

Зона 5 (районите „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“) - единичната цена за сметоизвозване остава без промяна: 175 лв. на тон; Договорът е удължен до подписване на нов 5-годишен контракт като следваща стъпка от настоящата обществена поръчка.

Зони 1 (районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“) и 7 (районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“) - единичната цена за битовата смет се актуализира от 173 лв. на 209 лв. на тон, което представлява повишение от 19% за пълната стойност на услугите, след оптимизация.

За Зони 1 и 7 Столична община прекрати стартираната през юни процедура поради липса на реална конкуренция, а последвалите жалби на участниците бяха отхвърлени от Комисията за защита на конкуренцията, която потвърди решенията на Общината.

Столична община подчертава, че решенията са изцяло в изпълнение на ангажимента, който кметът Васил Терзиев пое - да се осигури услугата в рамките на бюджета на Столична община и без вдигане на такса смет за гражданите.

Подписаните анекси осигуряват непрекъсваемост на услугата на разумна цена, без да се допуска натиск, спешни компромиси или приемане на икономически необосновани условия.

Паралелно с временните решения, Столична община:

развива и разширява общинския капацитет, за да балансира зависимостта и да осигури конкуренция на външните изпълнители;

разминава сроковете на договорите, така че в бъдеще да не се допуска криза, породена от едновременното им изтичане;

подготвя нови трайни договори с по-високи изисквания за качество, отчетност и контрол.

Общината ще продължи да информира своевременно за следващите стъпки, като водещи остават предвидимостта, прозрачността и защитата на обществения интерес, се посочва в съобщение до медиите.

