Технически срив остави града с два боклукчийски камиона
Кметът разпореди извънредна проверка
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Кметът разпореди извънредна проверка
Столична община удължи договорите с настоящите изпълнители
Изтичат договорите, кметовете се хванаха за главите, Столична община не прави нищо
Изтича ключовият договор за боклука, а има преливащи кофи и липса на визия
Сметоизвозването в „Люлин“ и „Красно село“ е частично, а доброволци и общински служители заместват липсващите фирми
Кметът говори за контрол и прозрачност, но не изчиства всички съмнения
"Люлин" и "Красно село" потънаха в боклук
Лоши новини за осем столични района
Препълнените контейнери предизвикаха недоволство сред варненци
Сметопочистващите фирми обявиха безсрочна стачка