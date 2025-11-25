Кметовете в София бият аларма. Положението се влошава!

На 1 декември изтича договорът за сметосъбиране и почистване в районите „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“. Това поставя въпроса дали столицата е изправена пред поредна криза с боклука, подобна на тази, която вече създаде напрежение в „Красно село“ и „Люлин“.

Кошчетата преливат, гражданите негодуват, отговори се търсят в Общината

В „Люлин“ ситуацията остава напрегната. Кметът Георги Тодоров заяви пред БНТ, че част от контейнерите не са обслужвани по 5-6 дни, а тоновете отпадък водят до ескалиращо недоволство. Той обяви, че предстоят разговори със зам.-кмета по екология Надежда Бобчева, тъй като комуникацията между районната и централната общинска администрация е затруднена.

По думите му това, което най-много тревожи жителите, е липсата на яснота и „генерална визия“ за по-добри решения отвъд подновяването на договорите със сметопочистващи фирми. Тодоров предупреди и за рискове при зимната поддръжка, тъй като няма официална информация каква техника ще бъде разположена в района при снеговалежи.

„Слатина“ се готви активно, но призовава за търпение

Кметът на „Слатина“ Георги Илиев уверява, че неговият екип вече работи по допълнителна организация, включително разширяване на почистването около спирките на градския транспорт. Той подчерта, че районът се учи от опита на „Люлин“ и е изготвен списък с всички необходими дейности, така че кварталът да бъде в готовност след изтичането на договора.

Илиев успокои жителите, че паниката е излишна и че се предприемат реални мерки. Той насърчи гражданите да продължат да разделят отпадъците и да сигнализират за изхвърляне на едри отпадъци дори директно чрез „Вайбър“, за да се реагира по-бързо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com