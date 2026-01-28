Възстановяват частично ключова трамвайна линия в София

От днес се възстановява частично движението на трамвайна линия № 8 до столичния квартал „Люлин“, съобщиха от Столичната община. Мярката цели да облекчи придвижването на пътниците в западната част на София по време на продължаващия ремонт на бул. „Александър Стамболийски“.

Трамвай № 8 ще се движи от „Люлин 5“ по досегашния си маршрут до кръстовището на бул. „Вардар“ и бул. „Александър Стамболийски“, след което ще продължава по бул. „Александър Стамболийски“ по трасето на трамвайна линия № 10 до ж.к. „Западен парк“. Мотрисите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък, като се разкрива и временна спирка на бул. „Вардар“, на около 30 метра от бул. „Александър Стамболийски“ в посока „Западен парк“.

Промяна има и в маршрута на трамвайна линия № 10. Тя ще се движи от метростанция „Витоша“ до кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“, след което ще завива надясно по бул. „Константин Величков“ и ще продължава по маршрута на трамвай № 3 до гара „Захарна фабрика“, двупосочно. В този участък трамваите ще обслужват всички съществуващи спирки.

В зоната на ремонта по бул. „Александър Стамболийски“ трамваите ще се движат със скорост до 15 км/ч. Продължава и забраната за влизане на пътни превозни средства в участъка между ул. „Антон“ и бул. „Константин Величков“. От Общината уточниха, че строително-ремонтните дейности са временно преустановени заради неблагоприятните метеорологични условия, но се очаква обектът да бъде завършен своевременно с подобряването на времето.

Промени има и в обслужването на ученическата автобусна линия У1. В посока 32 СУ „Св. Климент Охридски“ автобусите ще се движат от „Балканкар“ АД по досегашния маршрут до кръстовището на бул. „Вардар“ и ул. „Алеко Туранджа“, след което направо по бул. „Вардар“ и от кръстовището с бул. „Александър Стамболийски“ ще продължават по обичайния си маршрут. В този участък те ще спират на спирка „Бул. Вардар“, обслужваща линия № 77.

За линия У1 се закриват спирките „Бул. Вардар“ и „Първа АГ болница „Св. София“ на ул. „Алеко Туранджа“, както и спирка „10-ти ДКЦ“ на бул. „Александър Стамболийски“.

От Столичната община съобщиха още, че инвестициите в трамвайната мрежа на София ще продължат и през 2026 г., като се подготвят нови проекти и строително-ремонтни дейности за модернизация на градския транспорт.

