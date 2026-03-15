ДПС вдигна уважавани експерти в Разград

Уважавани експерти издигна ДПС за депутати от област Разград. Водач на листата на партията е зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Халил Летифов. Днес листата бе регистрирана в РИК. Ето кой влиза в нея:

1. Халил Летифов – икономист, дългогодишен народен представител и една от водещите фигури в ДПС, утвърден парламентарист и последователен защитник на регионалното развитие.

2. д-р Левент Апти – уважаван лекар от Разград и дългогодишен общински съветник, човек с висок обществен авторитет и силна връзка с хората.

3. Ариф Васви – областен председател на ДПС – Разград и заместник-кмет на община Исперих, с богат управленски опит и активна роля в развитието на региона.

4. Едис Даудов – народен представител и дългогодишен служител в община Кубрат, добре запознат с проблемите на местната власт и нуждите на хората.

5. Ферди Ахмедов – заместник-кмет на община Лозница и дългогодишен активен член на ДПС.

6. Зейнеб Ахмед от община Завет – уважаван педагог и общественик, активно ангажиран с обществения живот в региона.

7. Бехтие Даудова от община Цар Калоян – икономист с дългогодишен опит в държавната администрация, а през последните години и успешен професионалист в частния сектор. Тя е човек с професионализъм, опит и силна ангажираност към обществения живот и развитието на нашата община.

8. д-р Ферай Ахмедова – уважаван общопрактикуващ лекар от община Исперих, позната със своята отдаденост и грижа към хората.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com