Възстановяват частично ключова трамвайна линия в София
Промени в маршрутите на линии 8 и 10 и временни спирки в ремонтния участък
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Промени в маршрутите на линии 8 и 10 и временни спирки в ремонтния участък
Трамваите от линията ще се движат само в делнични дни на интервал от 20 минути
Спешен ремонт на трамвайната линия в столичния квартал "Бъкстон" започна днес. От 8.00 до 16.00 ч на 18 и 19 април се въвеждат промени в организацията...