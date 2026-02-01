По-евтини билети и безплатен нощен транспорт въвежда голям наш град

Градският транспорт в Русе поевтинява от февруари, а от лятото градът ще стане първият в България, който осигурява безплатен нощен транспорт за работещите на смени. Новата услуга ще се изпълнява с два електрически автобуса, които по предварителна заявка ще превозват служители до Западната промишлена зона – района с най-голяма концентрация на предприятия.

На фона на общото поскъпване на стоки и услуги, цената на билета за градски транспорт в Русе се намалява с два евроцента. Така единичното пътуване ще струва 75 цента, което улеснява както пътниците, така и водачите.

„По-удобно ще е за мен. Сега броя центовете до 77, а така сумата ще е точно 75. По-вероятно е и да си изкарам карта“, казва пътничката Емилия Диколакова.

Шофьорите също приветстват промяната. „По-лесно се работи, когато сумата е кръгла. Иначе 77 – два цента, един цент… а те често липсват в обращение“, коментира Ивайло Керчев, водач в градския транспорт.

За част от по-възрастните пътници обаче преминаването към новите банкноти и монети все още е предизвикателство. „Не ги познавам добре новите банкноти, племенницата ми ми помага“, споделя Сийка Дончева.

В момента в Русе се движат 78 автобуса, като последните курсове приключват малко преди полунощ. Това оставя работещите на нощни смени без обществен транспорт, принуждавайки ги да разчитат на таксита или лични автомобили.

„Сутринта трябва да сме във фирмата около четири часа. Повечето колеги идваме с личните си коли“, обяснява шофьорът Ивайло Керчев.

От август тази ситуация ще се промени. Вместо такси, служителите ще могат да заявят безплатен нощен електробус чрез мобилно приложение.

„Потребителят се регистрира в приложението и заявява пътуването си. Когато шофьорът застъпи на смяна, вижда всички заявки, а софтуерът изчислява оптималния маршрут, за да качи пътниците и да ги достави навреме на работа“, обясни Десислава Василева от Общински транспорт – Русе.

По думите й услугата е разработена по европейската програма „Лайф“ и е вдъхновена от подобни решения във Виена и Лисабон. Интерес към новата социална мярка вече са заявили 14 работодатели от Русе, като качването ще става от предварително определени спирки.

Паралелно с това общината обновява автопарка. В момента се ремонтират 15 употребявани автобуса, внесени от Италия, а се очаква и доставката на още десет нови електробуса, с цел по-редовни линии и по-качествена услуга за пътниците.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com