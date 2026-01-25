Интензивно почистване в София - камиони на терен в Слатина, Подуяне и Люлин

Столичната община продължава с интензивните дейности по сметосъбиране и извозване на отпадъци в районите Слатина, Подуяне и Люлин, като и днес екипите работят с приоритет по вътрешнокварталните улици и трасетата с масов градски транспорт. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

В район Слатина на терен са четири специализирани камиона, които обслужват зоните около Летище София, ВТУ Тодор Каблешков, Министерството на външните работи, Шипченски проход, бул. Ситняково, както и улиците Борис Христов и Гео Милев. Продължава почистването и в квартал Редута, включително каретата между улиците Калиманци, Ат. Узунов, Гълъбец и бул. Ситняково, както и зоните около БАН и големите пътни артерии с натоварен трафик.

Почистват се още улиците Иван Димитров - Куклата, Мирково и Коста Лулчев в участъка между бул. Шипченски проход, бул. Ситняково и ул. Едисон. В обхвата на дейностите са включени и квартал Христо Смирненски с улиците Корал, Роглец и Кривина, както и жилищните зони около т.нар. 590 улица. Работи се и в ж.к. Яворов, по улиците Румен Войвода, Поп Харитон и Околчица, както и в кв. Христо Ботев.

В район Подуяне също работят четири камиона, които почистват карето между ул. Черковна, бул. Владимир Вазов, ул. Тодорини кукли и бул. Ботевградско шосе. Обслужва се и квартал Хаджи Димитър, включително зоните между улиците Васил Кънчев, Резбарска, Макгахан и бул. Владимир Вазов, както и повторно кв. Стефан Караджа. Екипите работят още около моста Чавдар, по ул. Теофил Ганев и локалните платна на бул. Ботевградско шосе заедно с прилежащите малки улички.

През уикенда в район Люлин са ангажирани осем камиона, които обслужват всички микрорайони, включително кв. Филиповци. Почистването обхваща както улиците с масов градски транспорт, така и вътрешнокварталната улична мрежа и пътищата с обществено значение.

Преди дни координаторът на Кризисния щаб и директор на Столичния инспекторат Николай Неделков заяви по бТВ, че ситуацията със сметосъбирането в София е под контрол, има ясен план за действие и през последната седмица се отчита реално и измеримо подобрение.

