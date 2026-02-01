Сняг, дъжд и до 23 градуса! Февруари иде с циклони и си тръгва със слънце

Февруари ще донесе силно променливо време и рязка амплитуда в температурите – от зимни стойности под минус 10 градуса до почти пролетни максимуми над 20 градуса. Това показва месечната прогноза на отдела „Метеорологични прогнози“ към Национален институт по метеорология и хидрология, представена от синоптика Анастасия Кирилова. Най-ниските температури през месеца ще бъдат между минус 12 и минус 7 градуса, а най-високите ще достигат между 18 и 23 градуса.

Температури около и над нормата

Очакванията са средната месечна температура през февруари да бъде около или над климатичната норма. В Северна България и по високите полета нормалните стойности за месеца са между 1 и 3 градуса, в Южна България и по Черноморието – между 3 и 6 градуса, а в планините – между минус 8 и минус 4 градуса. Именно около тези стойности, а на места и над тях, ще се движат температурите през по-голямата част от месеца, въпреки отделните студени нахлувания.

Валежи над обичайното за февруари

Февруари ще бъде по-валежен от обичайното. Прогнозата сочи месечни количества над нормата, която за по-голямата част от страната е между 30 и 50 литра на квадратен метър. В планинските райони и в южните части на страната валежите ще достигат между 60 и 80 литра на квадратен метър. Това ще направи месеца динамичен и с честа смяна на атмосферните процеси.

Начало със сняг и средиземноморски циклони

Месецът ще започне с предимно облачно време и валежи, като в много райони те ще бъдат от сняг. Температурите в първите дни ще останат близки до климатичните норми за февруари. През първото десетдневие страната ще бъде под влияние на поредица от средиземноморски циклони, които ще определят нестабилния характер на времето.

Кратък студен срив и ново затопляне

Още преди средата на първото десетдневие се очаква кратък период с по-малка вероятност за валежи и със значителни разкъсвания и намаления на облачността. Именно тогава температурите ще се понижат осезаемо. След това, около средата и през втората половина на десетдневието, отново ще доминират циклони, които ще повишат температурите, ще увеличат облачността и ще повишат вероятността за валежи в много райони на страната.

Дъжд в низините, сняг по високите места

В повечето райони валежите ще бъдат от дъжд, но с нахлуванията на студен въздух в тила на циклони ще има условия за сняг в ниските планински райони, по високите полета в Западна България и в Предбалкана. Очакванията са снеговалежите да бъдат без формиране на трайна снежна покривка.

Облачен втори десетдневен период

През второто десетдневие температурите ще бъдат близки до обичайните за месеца. В повечето дни облачността ще остане значителна, а вероятността за валежи ще се запази. Като цяло времето ще остане по-скоро динамично и нестабилно, с редуване на по-топли и по-хладни периоди.

Повече слънце към края на февруари

Тенденцията за облачно и валежно време ще се задържи приблизително до 22-23 февруари. В последните дни на месеца вероятността за валежи ще намалее, очаква се повече слънчево време и постепенно повишение на температурите. Финалът на февруари ще даде първи по-осезаеми сигнали за приближаването на пролетта.

