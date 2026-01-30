Проф. Рачев: Зимата влиза с бутонките, но излиза с джапанките!

Лошо време - дъждовно, студено и ветровито, ни чака до неделя и понеделник, когато ще има и сериозна снежна покривка, ако прогнозите се сбъднат така, както изглеждат в момента. Това обяви пред бТВ климатологът Георги Рачев, който с обичайния си хумор предупреди, че Атлантическият океан „бълва циклон след циклон“, а в неделя страната ни ще бъде „близната“ от доста студен въздух по периферията на антициклон.

По думите му изпращаме януари с температури средно с около един градус над нормата за България и с два пъти повече валежи от обичайното. Рачев подчерта, че тези валежи са изключително полезни, защото са повишили нивата на редица язовири до около 40 и повече процента от полезния им обем, което е добра новина с поглед към лятото, което според него „при всички положения ще е топличко и сравнително сухо“.

Студът ще се усети най-сериозно в неделя и понеделник, когато максималните температури у нас ще бъдат около и под нулата, макар че, както каза самият Рачев, „нищо страшно“. Истинските проблеми ще са по проходите - особено Предела и Пампорово, както и в южната част на страната, на Шипка и Петрохан, където обстановката ще бъде много тежка. Очакваните минимални температури в понеделник ще паднат до минус 7-8, а на места и до минус 10 градуса.

Климатологът направи и сравнение със студената вълна в Източна Европа, където температурите ще са далеч по-сурови – във Варшава до минус 13, в Киев до минус 28, в Минск и Рига около минус 29 градуса. „Ето я буцата, ядрото на студа, което лекичко ще ни закачи“, обясни той.

По отношение на снежната покривка проф. Рачев посочи, че към началото на февруари в Западните Родопи се очакват между 15 и 30 см нов сняг, в Северна България – по-умерени количества, а в София - около 4-5 см. По високите части над 1200 метра, включително по пистите на Тодорка, ще вали „пълноправен сняг“.

Добрата новина идва още от вторник, когато започва затопляне с положителни минимални и максимални температури, а от сряда нататък зимният натиск ще отслабва осезаемо. „Малък Сечко се прави на бабаит, но ще се покаже само за три дни“, обобщи с усмивка проф. Рачев и увери, че първото 10-дневие на февруари ни очаква по-спокойно и приятно време.

