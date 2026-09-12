Жега за празниците, после изненада. Проф. Рачев оттегли обещание за 15 септември
Около Черно море може да се завърти циклон, а ново хладно нахлуване се очертава точно около началото на учебната година
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Около Черно море може да се завърти циклон, а ново хладно нахлуване се очертава точно около началото на учебната година
Кратко захлаждане ще прекъсне жегата, но след него температурите отново тръгват нагоре
Температурите ще паднат само с 2-3 градуса, преди жегата отново да се върне с пълна сила
Добрата новина е, че българските язовири са в много добро състояние и са пълни
Няколкото последователни горещи вълни са унищожили редица рекорди. Щипалки и медузи по морето
Жегата няма намерение да отстъпва, а вторник и сряда могат да донесат 38-39 градуса
Преди това юли ще редува слънце, захлаждания и валежи, а Източна България остава най-уязвима от крайности
Юли идва малко по-топъл, морето ще е „страшно скучно“, а в Русе термометрите ще пробват нервите на хората
Климатичните модели за Европа и България показват продължаващо затопляне
Проф. Георги Рачев прогнозира топла седмица, кратки валежи във вторник и сряда и по-нормален юли
Уикендът ще е по-хубав в Западна България, на изток още ще превалява, но от събота лятото пак включва печката
Симеон Матев предупреди, че опасните явления продължават, а атмосферата над България остава нестабилна
По думите му има решение на проблемите у нас
Според Симеон Матев бедствието не е само природно, а резултат от съвкупност от фактори и човешки грешки
Времето се затопля, но нестабилната атмосфера ще носи почти ежедневни валежи
Лятото чука на вратата, но дотогава ни чакат облаци, светкавици и студени сутрини
Перфектен уикенд, леко захлаждане по празниците и класически „гергьовденски“ дъжд
Следващата зима ще бъде екстремна
Студ и сняг до понеделник, после рязък обрат
Климатичните аномалии през последните години вече не са изключение, а устойчива тенденция