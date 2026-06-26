Проф. Рачев хвърли в ужас половин България! Включи бавния грил

Юли ще бъде малко по-топъл в сравнение с предишни години, но така е през лятото, констатира климатологът проф. Георги Рачев в редовната си прогноза пред бТВ. По думите му от днес за пет дни напред страната влиза в „бавния“ или направо „парния грил“, защото бруталната жега от Западна Европа идва към Балканите, макар и вече поотслабнала.

В България няма да се стигне до 40 градуса, но на места термометрите ще се качат до 37-38 градуса. След вторник-сряда жегата ще отстъпи и към страната ще достигне по-хладен въздух от Атлантика.

Пет дни на бавен грил

„Слънце, слънце, слънце“ - така проф. Рачев описа времето в следващите дни. Валежи почти няма да има, освен отделни капки на места, а усещането ще бъде за типичен юли - сух, горещ и изцяло летен.

Според него горещата вълна идва от Западна Европа, където жегата е много по-тежка. В Париж например в 5:00 часа сутринта са измерени 30 градуса, но докато този въздух стигне до Балканите, ще се поохлади и ситуацията у нас няма да бъде толкова драматична.

Морето ще е „страшно скучно“

На морето, по думите на проф. Рачев, ще бъде „много скучно“ - около 26 градуса, слънце и класическа лятна картина. Климатологът се пошегува, че там прогнозата е ясна - бира, риба, вечеря.

В Северна България температурите ще са около 27-28 градуса в по-умерените райони, но в отделни градове жегата ще бъде далеч по-сериозна. В западната част на Горнотракийската низина се очакват 31-32 градуса.

София ще спи трудно

В понеделник и вторник в София ще бъде 32-33 градуса, а нощите ще са тропически. Проф. Рачев обърна внимание, че във вторник около полунощ температурата може да бъде 27 градуса и попита как се спи без климатик при такова време.

В Пловдив градусите ще стигнат 35-36 през деня. В Русе ще бъде още по-тежко - 38-39 градуса, а в Плевен се очакват около 37 градуса.

Шапка за „персоналния компютър“

Проф. Рачев отправи и предупреждение към най-уязвимите - малките деца и възрастните хора. Съветът му е ясен: много вода и шапка на главата.

Климатологът го каза в типичния си стил - да се пази „персоналният компютър“, за да не „гръмне чипът“, а още по-лошо - „дънните платки“. Зад шегата обаче стои сериозно предупреждение: в жегите обезводняването и прегряването не са дребен проблем.

Атлантикът ще намали градусите

В сряда по-хладният въздух от Атлантика ще стигне и до България, но вече доста модифициран. Това означава, че няма да донесе рязък обрат, а по-скоро понижение с няколко градуса.

Жегата няма да изчезне напълно, но най-тежките стойности ще отстъпят. Така страната ще мине през няколко горещи дни, след което температурите ще станат малко по-поносими.

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