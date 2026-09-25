Първа прогноза за есента. Топ климатолог разкри номерата на времето

Първа прогноза за есента даде топ климатологът Симеон Матев. Той предрече променливо време в края на септември и началото на октомври, с валежи на места и понижение на температурите заради навлизането на по-хладен въздух към България. Той определи задаващите се няколко дни като "шарения", но и предупреди, че комбинацията от два циклона ще донесе по-хладно време и дъждове у нас.

Сняг и дъжд

"Имаше мъгли и снегът се виждаше трудно. Сняг има над 2500 метра. Първите стъпки към бялата зима са трудни. Този септември се доближава до годините назад като температури.

Днес се очакват валежи. Повече ще са над западната половина, но валежите ще са незначителни по количество. През следващата седмица към нас идва по-хладен въздух", каза Матев в ефира на bTV.

"Шарения", така той определи времето през следващите дни и особено вторник, сряда и четвъртък (29, 30 септември и 1 октомври). Той не очаква валежите да предизвикат някакви проблеми, само да зарадват земеделските стопани.

Руският антициклон

През следващите дни над европейска Русия се изгражда много мощен антициклон. Над Черно море също ще се зароди циклон и под тяхното комбинирано влияние през по-голямата част на следващата седмица към Балканите ще се пренася по-хладен въздух.

Матев показа четири метеорологични модела, които изчисляват валежите за следващата седмица над България.

"Колкото повече отиваме към червения цвят, толкова повече вали. Всички модели показват дъжд. Дали ще вали по-съществено зависи от движението на този черноморски циклон. Според най-тежките прогнози той ще достигне и до нашето крайбрежие и ще донесе обилни извалявания на юг от Бургас", поясни климатологът.