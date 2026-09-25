Удар по големите! Данък свърхпечалба няма да вдигне цените

Данък върху свръхпечалбата за определени сектори, промени при ваучерите за храна и нови облекчения за семействата с деца – това са част от данъчните промени, предложени от Министерството на финансите за 2027 г.

По-висок акциз за електромобили няма да има, но се вдигат данъчните оценки на имотите, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова пред бТВ.

Според нея пакетът включва както мерки за увеличаване на приходите в бюджета, така и намаляване на административната тежест и данъчни облекчения за семействата и бизнеса.

По думите ѝ очакваният ефект от приходните мерки е около 1,4 млрд. евро, като около 300 млн. евро са предвидени за облекченията за деца, деца с увреждания и новата преференция за детско развитие.

Дефицитът пада до 3%

Целта на финансовото министерство е бюджетният дефицит през 2027 г. да бъде свален до 3%, заяви Петкова.

Една от най-дискутираните мерки е въвеждането на данък върху свръхпечалбата.

По думите на Петкова подобна мярка е била използвана на европейско ниво по време на енергийната криза през 2022 г. Тя определи предложението като форма на „икономическа солидарност“.

Сред секторите, които според представеното предложение ще попаднат в обхвата му, са банки, телекомуникационни компании, търговски вериги с повече от пет обекта и компании за бързи кредити.

Петкова заяви, че Министерството на финансите е направило анализ на различните икономически сектори и именно в тези дейности са отчетени най-големи свръхпечалби.

588% печалби на банките

Като пример тя посочи банковия сектор.

„За последните шест години, в периода 2020-2025 г., печалбите са нараснали с 588%. Само за две години – между 2022 и 2023 г., ръстът е 320%. Това не са нормални печалби. Това са свръхпечалби“, заяви Петкова.

По думите ѝ избраните сектори формират около 60% от установените от финансовото министерство свръхпечалби.

Мярката се предлага като временна – за печалбите през 2027 г.

Един от основните въпроси е дали допълнителното облагане няма в крайна сметка да бъде прехвърлено върху клиентите чрез по-високи цени и такси.

Според Петкова данъкът върху свръхпечалбата може да действа и като антиинфлационна мярка, защото при увеличение на цените се увеличава и размерът на извънредната печалба, която подлежи на облагане.

На въпрос дали банките например могат да компенсират допълнителния данък чрез по-високи такси, тя посочи, че гражданите и бизнесът и в момента плащат чрез банкови такси, ниски лихви по депозитите и високи лихви по кредитите.

Помощ за образование и здравеопазване

„Идеята е част от тази свръхпечалба, от извънредната компонента, да бъде внесена в бюджета, за да могат да бъдат подпомогнати другите политики на държавата – и за култура, и за здравеопазване, и за образование“, каза заместник-министърът.

Новите данъчни оценки

Промени се предвиждат и при данъчните оценки на недвижимите имоти.

Според Петкова те трябва да бъдат актуализирани поетапно за три години спрямо базата от 2026 г. – с 30% през 2027 г., а през следващите две години с още по 35% от първоначалната база.

Така общото увеличение за периода трябва да достигне 100%, а не да се натрупва сложна лихва върху вече увеличените стойности, уточни тя.

За жилище от около 70-80 квадратни метра в София, при което годишният данък е около 50-60 евро, първоначалното увеличение с 30% би означавало около 15 евро повече на година, даде пример Петкова.

Тя подчерта, че актуализираните оценки няма да се използват за автоматично увеличение на такса „битови отпадъци“.

За общините, които все още изчисляват таксата според данъчната оценка, се предвижда да бъде използвана стойността от 2026 г. за целия тригодишен период.

Промяна при ваучерите за храна

В момента максималният им месечен размер е 102 евро. Предложението е той да достигне 200 евро, а общата годишна квота да бъде увеличена от 818 млн. евро на 1,5 млрд. евро.

Предвижда се обаче върху ваучерите да бъде въведено данъчно облагане от 7 на сто.

Според сметките при ваучер от 200 евро работникът би получил 186 евро след облагането.

„Ако работодателят не увеличи ваучерите, ще получаваме по-малко?“, беше попитана тя.

„Да, ако не увеличи“, отговори заместник-министърът. Според нея обаче дори след облагането се запазва значителна преференция, включително освобождаването от социални осигуровки.