НАП с важно предупреждение! Крайният срок е 30 септември

Остават броени дни до важен краен срок за гражданите и бизнеса. На 30 септември изтича възможността физически и юридически лица еднократно да коригират данните в подадените от тях годишни данъчни декларации. Това важи както за декларациите за доходите на физическите лица, така и за годишните декларации на дружествата по Закона за корпоративното подоходно облагане, напомня Националната агенция за приходите.

Грешка или пропуснат доход могат да се поправят

Ако след изтичането на редовния срок за подаване на декларацията човек установи пропуск или грешка, той има право еднократно до 30 септември да подаде нова декларация с коригираните данни. За физическите лица това право е уредено в чл. 53, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. НАП изрично посочва, че новата декларация трябва да съдържа всички верни данни, а не само поправяната информация.

За настоящия срок става дума за доходи, придобити през 2025 г., и за годишните данъчни декларации, подадени през 2026 г.

Физическите лица могат да проверят данните си чрез електронната услуга на НАП „Предварително попълнена данъчна декларация“, достъпна с ПИК или квалифициран електронен подпис.

НАП вече изпраща предупредителни имейли

Приходната агенция изпраща съобщения на граждани, при които е открила разминаване между декларираното от тях и информацията, с която разполага от работодатели, платци на доходи и други източници.

Сред случаите, за които НАП предупреждава, са получени през 2025 г. хонорари, финансово подпомагане от Държавен фонд „Земеделие“, приходи от продажби в интернет и други доходи, които не са били посочени или са били декларирани неточно.

Това означава, че хората, които са получили подобно съобщение, не бива да го оставят без внимание, а трябва да проверят дали подадената декларация действително съдържа всички техни доходи.

Има и още една важна последица

НАП уточнява, че подаването на коригираща декларация след редовния срок не удължава срока за плащане на данъка. Ако след поправката се окаже, че човек дължи по-голяма сума, върху невнесената навреме част може да се начислява лихва. Освен това при такава корекция не може да се ползва 5-процентната отстъпка за ранно електронно деклариране.

Има отделен ред и когато самата приходна администрация установи несъответствие и покани гражданина да го отстрани. В тези случаи НАП посочва 14-дневен срок от получаването на съобщението за подаване на нова декларация.

Последният ден е 30 септември

Повече информация за коригирането и подаването на декларациите е достъпна на сайта и в електронния портал на НАП. Справки могат да се правят и чрез Информационния център на приходната агенция на телефон 0700 18 700 и +359 2 9859 6801.

За хората и фирмите, които вече са открили грешка или пропуснат доход, ключовата дата е една - 30 септември. След нея възможността за еднократна доброволна корекция по този ред приключва.