Всичко за Данъчни Декларации

Следете всички новини, анализи и коментари за Данъчни Декларации. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Бизнес Моят град
НАП чака 200 000 декларации

НАП чака 200 000 декларации

Всяка трета декларация за облагане на доходите е подадена по интернет с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, обявих...

25 април | 22:30
0 коментара
4775
26 000 ползват 5% отстъпка

26 000 ползват 5% отстъпка

26 000 българи са заявили, че искат да ползват 5-процентната отстъпка от данъка върху доходите при подаване на данъчните си декларации по интернет, съ...

06 април | 20:45
0 коментара
3501