НАП с важна информация за данъците. Засяга всички
Пусна декларациите в Портала за електронни услуги на приходното ведомство
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Пусна декларациите в Портала за електронни услуги на приходното ведомство
Ето как трябва да ги попълваме
Важи за фирми и физически лица
Ако има данък за довнасяне, той също трябва да бъде платен до края на деня
Потребителите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената декларация
Подалите годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка
НАП ще публикува предварително попълнените данъчни декларации за физическите лица
На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации
Както винаги българинът е оставил всичко за последния момент
Защото до края на февруари фирмите са длъжни да подадат информацията в НАП
Фирмите дават в НАП справки за доходите по трудов договор на служителите си, както и колко пари са им удържани за данъци
Кампанията за подаване на данъчните декларации ще започне от 10 януари, а не както досега в първите часове на новата календарна година
Доходи в размер на 6 млрд. лв. за миналата 2015 г. са обявени в подадените данъчни декларации в срока до 3 май, научи "Стандарт". Подадени са общо 550...
Данъчните от Хасково отчитат ръст в ползването на електронните услуги при подаване на годишните данъчни декларации през тази година. Направените обоб...
Изтича крайният срок, в който можем да подадем данъчна декларация, ако през 2015 година сме получавали пари, различни от заплата по трудов договор. Ст...
Всяка трета декларация за облагане на доходите е подадена по интернет с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, обявих...
Всяка трета декларация за облагане на доходите е подадена по електронен път с персонален идентификационен или електронен подпис. Това сочат данните д...
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Обявяваме стари задължения, ако са над 40 000 лв. Не се подават декларации пред НАП за заеми от банки Гражданите задължително трябва да декларират п...
26 000 българи са заявили, че искат да ползват 5-процентната отстъпка от данъка върху доходите при подаване на данъчните си декларации по интернет, съ...