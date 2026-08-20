Касова бележка превърна проверка на НАП в криминален сюжет

Обикновена проверка на НАП за неиздадена касова бележка в Слънчев бряг се превърна в сцена, достойна за криминална комедия - търговец нападнал данъчните, опитал да ги заключи в обекта, грабнал фискалното устройство и избягал. При суматохата единият инспектор е получил травма на ръката, а заподозреният бил заловен няколко часа по-късно в друга част на курорта, вече преоблечен с други дрехи.

Мъжът е 46-годишен от златоградското село Долен и е един от съсобствениците на проверявания обект. Подробности за случая дадоха началникът на Районното управление на МВР в Несебър главен инспектор Антон Ганчев и говорителят на НАП в Бургас Христо Узунов.

Инцидентът се случва насред засилената лятна кампания на НАП по Черноморието. Към 25 юли приходната агенция беше извършила близо 1500 проверки и беше съставила 470 акта, като нарушения бяха установени в приблизително една трета от проверените обекти. Кампанията започна на 29 юни и обхваща заведения, магазини, павилиони и други туристически обекти.

От касов бон до бягство с апарата

Проверката в Слънчев бряг започнала след сигнал за неиздаване на касова бележка. Двамата инспектори се легитимирали, но вместо съдействие получили съвсем различна реакция.

"При опита да заключи обекта търговецът е нанесъл телесна повреда с вратата на единия от служителите на НАП. Взел е фискалното устройство и е тръгнал да бяга", разказа главен инспектор Антон Ганчев.

По данни на полицията мъжът няма предишни криминални прояви. Това обаче не му попречило след инцидента да се отдалечи от източната част на курорта и да смени дрехите си, преди да бъде открит в западната част на Слънчев бряг.

Инспекторите довършили работния си ден

В обекта са били двама служители на НАП, единият от които жена. Пострадалият инспектор е преминал медицински преглед - няма фрактури, а само оток на едната ръка. И двамата след това са продължили да изпълняват служебните си задължения, съобщи Христо Узунов.

Случаят няма да промени плановете на приходната агенция. Проверките по Черноморието ще продължат през целия сезон, като данъчните ще следят както за касови бележки, така и дали реалните обороти стигат до фискалните устройства.

НАП изпрати ясно предупреждение

От приходната агенция подчертаха, че санкциите зависят от конкретно установените нарушения, но опитите за физическо възпрепятстване на инспекторите са друга граница.

"Трябва също да е ясно, че който се опита по какъвто и да е начин да възпрепятства хора, които работят за фиска, хора, които работят за държавата и за обществото - ще понесе цялата строгост на закона", заяви Узунов.