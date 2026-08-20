Жегата натиска България, следващите дни крият по-голям кошмар

България влиза в нов горещ ден с почти безоблачно небе и максимални температури между 33 и 38 градуса, а в София ще бъдат около 34. По Черноморието ще остане по-поносимо с 26-30 градуса, но още в петък термометрите ще се качат до 39. Следобед незначителна купеста облачност ще се развие главно над планините от Рило-Родопската област, без сериозна заявка за валежи. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.

Жълт код над почти цялата страна

Жегата вече е получила и официално предупреждение - НИМХ е обявил жълт код за високи температури в почти цялата страна за 20 август. Предупреждението обхваща 25 области, като по морския бряг условията ще останат по-поносими.

Планините също няма да спасят от жегата

В планините ще бъде слънчево, а следобед над Рило-Родопската област ще се появи незначителна купеста облачност. Ще духа умерен югоизточен вятър, а по най-високите и открити части - северозападен. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра - около 21.

Морето остава най-хладният избор

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 26 и 30 градуса. Вятърът ще е слаб, а следобед - умерен от югоизток. Морската вода е 24-25 градуса.

Петък вдига още градусите

В петък времето ще остане предимно слънчево и горещо, като максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието отново ще е по-хладно - между 26 и 29 градуса.

През почивните дни ще преобладава слънчево време с купеста облачност над планините, но вероятността за валежи остава много малка. В началото на следващата седмица ще има временни увеличения на облачността и само на изолирани места е възможен краткотраен дъжд, а във вторник и сряда горещото време ще се задържи.