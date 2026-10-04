Камионите задръстиха изхода към Турция. Ето къде движението е нормално

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България към Турция през граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция.

Натоварването е концентрирано основно при тежкотоварния трафик, докато по останалите основни гранични направления движението засега остава нормално. Шофьорите, които пътуват към Турция, трябва да предвидят възможно по-бавно преминаване през двата пункта.

На границите със Сърбия и Република Северна Македония движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Няма данни за сериозно натоварване и по преходите към Гърция, където трафикът също се осъществява без съществени затруднения.

Нормално е и преминаването през сухопътните гранични пунктове с Румъния. Остава обаче проблемът с ниското ниво на река Дунав, заради което временно не работят фериботните връзки „Оряхово-Бекет“ и „Свищов-Зимнич“. Това означава, че пътуващите по тези направления трябва да използват алтернативни маршрути и гранични преходи.

От „Гранична полиция“ напомнят и за ограниченията по част от преходите към Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ движението е разрешено за леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Най-сериозното натоварване към момента остава по турската граница, където потокът от камиони традиционно е сред най-интензивните в страната. При промяна на обстановката са възможни допълнителни забавяния, затова международните шофьори е добре да следят текущата информация преди пристигането си на граничните пунктове.