Вината да е скъпо в България са високите търговски надценки. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски в сутрешния блок на бТВ. По думите му българските земеделски производители трябва да се обединят и да изградят по-добре организирана система за доставки, която да им позволи да работят по-ефективно с големите търговски вериги.

Министърът на земеделието припомни изнесените от председателя на КЗП Мая Манолова данни, според които веригите дават 40 милиона евро за консултантски услуги.

Какво толкова консултират, попита министър Абровски и предположи, че може би целта е тези консултанти да кажат как при огромните надценки, които слагат веригите, печалбата им накрая да бъде 3%, както те твърдят.

Целта на проверките

„Целта на съвместната ни проверка бе да може държавата много ясно да си даде сметка по какъв начин се движи веригата на доставки у нас. Ние като министерство знаем много добре каква земя и животни се подпомагат, но нямаме представа какво мляко и храна се произвеждат.“, коментира Пламен Абровски.

Според него е необходимо държавата да разполага с по-пълна информация за производството и реализацията на селскостопанската продукция.

Консултативните съвети

За целта са създадени консултативни съвети по животновъдство и по плодове и зеленчуци. „През януари и февруари смятам да обиколя всеки един от тези консултативни съвети, за да чуя мнението на българските земеделски производители“, съобщи Абровски.

„2027 г. е изключително ключова за българското земеделие, защото тогава ще подготвим новия програмен период от 2028 до 2034 г. Затова е важно да бъде чут всеки един земеделски производител, за да знаем къде работим“, подчерта министърът на земеделието.

„Това е стъпката, защото в момента всеки се спасява самосиндикално“, допълни Пламен Абровски.

По думите му обединяването на производителите би било от полза както за самите тях, така и за търговските вериги.

„Мечтата на всяка една търговска верига е срещу себе си да имат добре структурирани земеделски производители, които да могат да дават достатъчни количества в определените сезони. Тогава самите те имат предвидимост. Те са много по-евтини по този начин на не повече от 50 км от магазина. Колко пресни са тези плодове и зеленчуци, които идват от 1000 км?“, попита Пламен Абровски.

По думите му българското земеделие трябва да тръгне в една посока и трябва да се структурира.

Намаляване на млечните проби

Той съобщи още, че се работи по предложение за намаляване на млечните проби, които се взимат от животновъдните стопанства.

„Знаете ли колко пари дава един обикновен животновъд, за да може да извършва самоконтрола. Това ще намали тяхната цена“, посочи министърът на земеделието. Обмисля се дори държавна помощ, чрез която да се покрие част от разходите за тези проби.