Русия отказва да сключи временно споразумение с Украйна за прекратяване на атаките в Черно море, докато не бъде постигнат окончателен мирен договор между двете държави. Това разкри турският външен министър Хакан Фидан след дипломатически разговори в Брюксел, в които участва и България. Анкара работи по нова формула за гарантиране на сигурността на корабоплаването и възстановяване на доставките на зърно към международните пазари, но позицията на Москва сериозно затруднява преговорите. Турският първи дипломат заяви, че страната му вече има конкретни предложения, които обсъжда с Русия, Украйна и европейските партньори, предаде Анадолската агенция.

България и Румъния участват в търсенето на решение

Хакан Фидан съобщи, че по време на срещите си в Брюксел е разговарял с представители на България, Румъния и Украйна, след като през последните дни турската дипломация е провела консултации и с руската страна. Основните теми са били прекратяването на атаките в Черно море, безопасността на търговските кораби и осигуряването на доставки на зърно за държавите, които се нуждаят от тях.

"Това донякъде са въпроси, които засягат и България, и Румъния, които имат излаз на Черно море. Днес се срещнах както с колегите ни от България и Румъния, така и с колегите от Украйна. През изминалите дни се срещнахме с руснаците. Надявам се, че формулата в главите ни ще бъде приложима и ще решим този въпрос", заяви Фидан.

Той обаче посочи основната пречка пред подобна договореност. "Това е сложно уравнение, защото руснаците не искат временно споразумение за мир в Черно море с украинците, без да има трайно споразумение за мир. Как можем да създадем основа, върху която страните да се споразумеят, когато е налице такова нежелание? Имаме идеи, свързани с това, но все още е много рано да ги споделяме с обществеността", подчерта турският министър.

Анкара вече е доработила част от предложенията си по време на срещите в Брюксел. Турция има опит в посредничеството за черноморския износ на зърно, след като през 2022 г. заедно с ООН съдейства за споразумението, позволило възобновяването на украинските доставки по море. Действието на тази инициатива беше прекратено през 2023 г., когато Русия се оттегли от договореностите.

Донбас остава големият спор между Москва и Киев

Турският външен министър коментира и последния кръг от мирните преговори между Русия и Украйна, проведен в Абу Даби с посредничеството на САЩ. Според него най-сериозното препятствие пред прекратяването на войната продължава да бъде териториалният въпрос, свързан с Донбас.

Москва настоява за контрол върху оставащите под украинско управление части от региона, докато Киев отказва да се откаже от територии, които смята за неразделна част от Украйна. "Виждаме, че проблемът, който е в основата, все още не е решен", заяви Фидан.

Той посочи, че бъдещото споразумение трябва да даде отговор и на въпросите къде ще преминава линията на съприкосновение между воюващите страни и какви гаранции за сигурност ще получи Украйна. Сред останалите теми са следвоенното възстановяване на страната, бъдещето на санкциите срещу Русия и съдбата на замразените руски активи.

Фидан поиска разговор за новата сигурност на Европа

Според турския външен министър постигането на мир между Русия и Украйна ще изисква и нови договорености за отношенията между Москва и европейските държави. Затова Анкара настоява въпросите за бъдещата архитектура на сигурността на Европа да бъдат обсъждани подробно, а не само като общи политически намерения.

"Напоследък страните не обсъждаха много тези въпроси. Намираха пресечна точка по отношение на определени намерения, но вече е време тези въпроси да бъдат обсъждани сериозно и върху ясна основа - по какъв начин ще изглежда новата архитектура на сигурността на Европа", заяви Фидан.

Турският министър участва в Брюксел във втората министерска среща по въпросите на междурегионалната сигурност и свързаността, проведена на 16 ноември. В рамките на форума той разговаря с представители на България, Румъния, Украйна, Германия, Литва, Дания и Молдова.