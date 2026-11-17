Кремъл категорично отхвърли сравненията между предстоящата среща на Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Китай и историческата Ялтенска конференция от 1945 г., на която великите сили очертават следвоенния ред в Европа. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков определи предположенията за нова подялба на света като "игри на политолози, които нямат нищо общо с реалността".

Тримата президенти трябва да се срещнат на 19 ноември в китайския град Шънджън, където ще участват във форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество. Разговорите предизвикват особено внимание заради войната в Украйна, напрежението около Тайван и бъдещето на международната сигурност.

Русия и Китай няма да решават съдбата на света

Според говорителя на Кремъл поне две от държавите, които ще участват в срещата - Русия и Китай, подкрепят изграждането на многополюсен световен ред, при който решенията не се налагат едностранно на останалите страни. Песков заяви, че Москва и Пекин не възнамеряват да определят бъдещето на други държави и същевременно няма да приемат някой да решава тяхната съдба.

"Да се говори, че някой възнамерява да решава съдбата на света - това определено не е Русия, определено не е Китай. Ние не искаме никой да решава нашата съдба и никога няма да се опитваме да решаваме съдбата на другите", заяви Песков, цитиран от Интерфакс.

Той определи предстоящите разговори като изключително важни и безпрецедентни. Част от срещата ще бъде открита за медиите. Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин потвърди, че за първи път лидерите на трите държави ще разговарят заедно лице в лице, като посочи, че подобряването на комуникацията и управлението на разногласията са в интерес и на трите страни.

Защо срещата в Шънджън беше сравнена с Ялта

Сравненията с Ялтенската конференция се засилиха през последните дни, след като стана ясно, че лидерите на САЩ, Русия и Китай ще проведат обща среща. През февруари 1945 г. Франклин Рузвелт, Уинстън Чърчил и Йосиф Сталин обсъждат бъдещото устройство на Европа, съдбата на Германия и политическото положение на освободените от нацистка окупация държави. Впоследствие конференцията се превръща в символ на решенията, вземани от великите сили за съдбата на други народи.

В анализ за Файненшъл таймс от 16 ноември влиятелният международен коментатор Гидеон Рахман разгледа възможността срещата в Китай да се превърне в съвременна версия на Ялта. Според него Путин, Тръмп и Си Цзинпин биха могли да демонстрират обща политическа тежест, но днешната международна обстановка е съществено различна от тази през 1945 г.

Рахман обърна внимание, че Русия продължава войната в Украйна, Китай не е установил контрол над Тайван, а САЩ не е постигнала всичките си цели в конфликтите, в които участва. Анализаторът разгледа и възможността Тръмп да възприеме руски позиции за Украйна или китайски аргументи по въпроса за Тайван. Сред темите, които Вашингтон иска да постави на масата, е и ограничаването на ядрените оръжия, но Пекин досега не е проявил готовност да се включи в подобни договорености.

Украйна и европейската сигурност в центъра на паралелните преговори

Срещата на тримата президенти ще се проведе на фона на активизирани американски усилия за прекратяване на войната в Украйна. В понеделник Джаред Къшнър и Стив Уиткоф разговаряха с помощника на Путин Юрий Ушаков, а след това проведоха консултации с представители на Киев и европейските съюзници.

Къшнър съобщи за напредък в дипломатическите усилия и подчерта, че всяко окончателно мирно споразумение трябва да бъде съгласувано както с Украйна, така и с Русия. Американската страна работи по три основни направления - гаранции за сигурността на Украйна, европейската й перспектива и икономическото възстановяване след войната.

Според Аксиос на 19 ноември, когато Тръмп ще разговаря с Путин и Си Цзинпин в Шънджън, Къшнър и Уиткоф планират среща с украински и европейски представители в Берлин. Двата дипломатически формата се подготвят координирано от Вашингтон.

Междувременно се появиха разногласия относно участието на Европа в преките преговори с Москва. Къшнър заяви, че американската администрация работи за възстановяване на диалога между Русия и европейските държави. Юрий Ушаков обаче посочи, че Москва не е давала съгласие европейски представители да се включат в следващия кръг от преговорите, които досега се водеха между Русия, Украйна и САЩ.

Пекин приема лидерите без предварително обявен дневен ред

По информация на Ройтерс подготовката на срещата между Путин, Тръмп и Си Цзинпин е протекла без предварително съгласуван подробен дневен ред. Очаква се разговорите да засегнат войната в Украйна, отношенията между трите сили, ядрената сигурност и други международни кризи.

Китайското външно министерство поставя акцент върху стабилизирането на отношенията и преодоляването на разногласията. От своя страна Тръмп вече заяви, че възнамерява да обсъди украинския конфликт по време на посещението си в Китай.