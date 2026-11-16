Нова Ялта или политически спектакъл? Големият въпрос пред Тръмп, Путин и Си

Историческата среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин може да приключи без значими споразумения, като най-запомнящият се резултат остане общата снимка на тримата лидери. Това прогнозира известният международен коментатор Гидиън Рахман в анализ за Файненшъл таймс.

Разговорите са насрочени за 19 ноември в китайския град Шънджън, а провеждането им беше официално потвърдено от Пекин. Според Рахман обаче съществува и значително по-опасен сценарий, при който трите сили биха могли да постигнат съгласие за взаимно признаване на ключовите си геополитически интереси.

Една снимка с огромно значение за тримата президенти

В анализа си Рахман посочва, че дори без съществени договорености срещата може да донесе символични ползи на всеки от участниците. За Владимир Путин появата редом до президентите на САЩ и Китай би била възможност да демонстрира, че Русия продължава да бъде сред водещите световни сили въпреки международното напрежение около войната в Украйна.

За Си Цзинпин общата снимка би подкрепила стремежа му да представи Китай като централна сила в международната дипломация. Китайският лидер от години поставя акцент върху възраждането на страната и укрепването на световното й влияние. Доналд Тръмп от своя страна би могъл да използва срещата, за да подчертае международния си авторитет след неблагоприятните за него резултати от междинните избори в САЩ, смята британският коментатор.

Украйна и Тайван крият най-големите рискове

Рахман не изключва възможността разговорите да доведат до политически договорености с далеч по-сериозни последствия. Според него особено тревожен би бил сценарий, при който тримата лидери приемат да зачитат взаимно определени стратегически интереси в различни части на света. Подобно развитие би могло да включва американско сближаване с руските позиции за Украйна или с китайските претенции към Тайван.

Авторът припомня, че след предишни разговори с Путин американският президент е възприемал позиции, близки до руските по украинския конфликт. Той посочва и случаи, когато Тръмп е използвал формулировки, съответстващи на китайските възгледи за Тайван. Същевременно Рахман отбелязва, че подобни изявления могат впоследствие да бъдат променени или смекчени от американската администрация.

Според информация на Файненшъл таймс срещата ще се проведе без предварително съгласуван подробен дневен ред. Това е необичайно за китайската дипломация, която по правило предпочита предварително подготвени и строго организирани преговори. Кратката продължителност и форматът на разговорите допълнително ограничават възможностите за постигане на големи споразумения.

Ядреното разоръжаване се сблъсква с отказа на Китай

Доналд Тръмп възнамерява да постави въпроса за ограничаването на ядрените оръжия, но перспективите за пробив остават ограничени. Русия и САЩ разполагат с най-големите ядрени арсенали, докато Китай продължава да увеличава собствените си запаси. Пекин досега не е проявявал готовност да се включи в подобни преговори при условията, предлагани от Вашингтон.

Експерти, цитирани от Аксиос, също смятат, че постигането на мащабно споразумение за ядрено разоръжаване е малко вероятно. Те посочват, че подобни договорености изискват продължителна дипломатическа подготовка, взаимно доверие и конкретни механизми за проверка.

Защо нова Ялта изглежда невъзможна

Гидиън Рахман оспорва сравненията между предстоящата среща и Ялтенската конференция през 1945 г., когато Уинстън Чърчил, Франклин Рузвелт и Йосиф Сталин обсъждат следвоенното устройство на света. Според него международната обстановка сега е коренно различна, а възможностите на трите сили да налагат едностранно решения на останалите държави са значително по-ограничени.

Като аргументи коментаторът посочва продължаващата война в Украйна, нерешения въпрос за Тайван и трудностите на САЩ в противопоставянето с Иран. Според оценката му нито един от тримата лидери не е постигнал напълно основните си стратегически цели, което отличава сегашната ситуация от тази през 1945 г.

Китайското външно министерство обяви на 16 ноември, че срещата в Шънджън ще бъде първата в историята тристранна среща на лидерите на Китай, Русия и САЩ. Говорителят Мао Нин заяви, че разговорите ще бъдат посветени на световния мир и стратегическата стабилност, като определи събитието като имащо изключително значение за отношенията между големите сили.