Скандалът с Мбапе трещи! Китай не прощава

Новият крал на футбола Килиан Мбапе се срина от трона си в Азия за броени часове, превръщайки се в главно действащо лице в най-големия спортен и геополитически скандал на годината.

Един непремерен коментар пред камера отприщи безпрецедентна вълна от гняв, която разтърси из основи не само кариерата на французина, но и икономическите устои на испанския гранд Реал Мадрид.

Искрата: Едно меме и думата „диктатор“

Всичко започна по време на лежерно участие на мегазвездата в популярния YouTube канал The Bridge. Водещите показаха на Мбапе вирусно интернет меме - колаж, който от години циркулира в социалните мрежи и оприличава неговия лик с този на покойния китайски комунистически лидер Мао Дзъдун.

Вместо да подмине темата с усмивка, Мбапе направи фатална грешка. Той призна, че знае за мемето, харесва го, след което индиректно нарече историческата фигура „китайски диктатор“.

Дума, която моментално взриви Пекин и доведе до икономическа екзекуция

Яростта на Китай

Реакцията на Дракона беше светкавична, безмилостна и с мащабите на държавна екзекуция.

В рамките на едно денонощие Мбапе беше напълно заличен от икономическата карта на Китай:

Корпоративните гиганти Eastroc Beverage, Mengniu Dairy и Milkground незабавно прекратиха рекламните си договори с футболиста, сваляйки лика му от всички билбордове и продукти.

Акциите на компаниите се сринаха на борсите в Шанхай и Хонконг.

Също така профилите му в китайските социални мрежи Weibo и Xiaohongshu бяха блокирани, а геймърската индустрия започна спешно премахване на виртуалната му карта от футболните симулатори в страната.

Истинският трус обаче дойде, когато Китай реши да накаже целия испански футбол.

Мачовете от Ла Лига бяха свалени от екран, а стрийминг платформите блокираха достъпа до срещите на Реал Мадрид, оставяйки милиони фенове в Азия пред черни екрани.

Скандалът бързо напусна територията на спорта и стигна до най-високите етажи на властта.

В официално изявление говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун изпрати смразяващо предупреждение - „Всякакви прояви и действия, които арогантно нараняват чувствата на китайския народ и петнят нашата история, неизбежно ще срещнат единен, категоричен и масов отпор от цялото ни общество.“

Паника в Мадрид: Извинения на три езика

Осъзнавайки, че е застрашен бизнес за милиарди, екипът на Мбапе започна паническо спасяване. Футболистът публикува официално, дълбоко извинение на френски, английски и китайски език, в което призна за „проява на изключително лоша преценка“ и декларира искреното си уважение към историята и културата на Китай.

Кризата принуди и ръководството на Реал Мадрид да реагира светкавично.

Клубът, който гради азиатската си империя от десетилетия, официално се разграничи от думите на своя играч и поднесе извинения.

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас дори организира спешна среща с посланика на Китай в Испания, в опит да спаси телевизионните права и да омекоти гнева на Пекин.

Вратите остават затворени

Финалният акцент в драмата постави китайската държавна телевизия CCTV. В официално и строго изявление медийният мастодонт подчерта, че националното достойнство стои над всякакви спортни зрелища и търговски интереси.

От телевизията заявиха, че медийното пространство на страната няма да толерира неуважение към държавните символи, с което дадоха да се разбере, че завръщането на Мбапе и Реал Мадрид на китайския пазар ще бъде дълго и трудно.

Така едно меме се превърна в най-скъпата и драматична грешка в модерната история на футбола.