НЛО спря мач на Арсенал

Мачът от осминафиналите за Купата на английската лига между лондонския Арсенал и Флийтууд Таун беше прекъснат от главния съдия заради появата на неидентифициран летящ обект в небето над стадиона.

В началото на първото полувреме съдийският екип и служителите по сигурността забелязали непознат летателен апарат във въздушното пространство непосредствено над футболния терен.

В съответствие с правилата за безопасност и протокола на турнира реферът незабавно подал сигнал за спиране на играта и изпратил футболистите на двата отбора към техническата зона до изясняване на обстоятелствата и отстраняване на потенциалната заплаха.

След като органите на реда овладели ситуацията и обектът напуснал въздушното пространство над стадиона, двубоят бил подновен.