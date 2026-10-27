Задава се трансферна бомба! В Германия поискаха звезда на ЦСКА

Нападателят на ЦСКА Леандро Годой е привлякъл интереса на Майнц 05, съобщават германски издания. Клубът, който започна изненадващо силно сезона в Първа Бундеслига, следи внимателно представянето на 25-годишния аржентинец.

Скаутите на германския тим са харесали качествата на Годой и планират да продължат наблюденията си в предстоящите срещи на "червените", пише gol.bg.

Очаква се представители на Майнц да присъстват на предстоящия сблъсък между ЦСКА и Левски. В плановете им влизат и посещения на мачовете на столичния клуб в Лигата на конференциите.

Тези двубои ще дадат възможност на германския клуб да прецени дали да предприеме следваща стъпка към привличането на нападателя.

Последната дума за евентуален трансфер ще има треньорът Урс Фишер. Ако той одобри Годой, Майнц може да изпрати конкретна оферта за аржентинеца през януари.

На този етап интересът е свързан с наблюдение на изявите му, като в информацията не се посочва отправено официално предложение към ЦСКА.