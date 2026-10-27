Провал на шесткратен наш шампион на европейското

Шесткратният европейски шампион във вдигането на тежести - Ангел Русев, не успя да се противопостави на Световното първенство в Китай.

Българинът получи контузия още в първия си опит в кат. до 60 кг. Той направи три неуспешни опита в изхвърлянето и не рискува с изтласкването.

Другият български представител в категорията Дениз Данев завърши изхвърлянето с успешни опити на 115 и 117 кг и един неуспешен - на 119 кг. В изтласкването обаче направи 3 грешки - на 148 и два пъти на 150 кг.

На 4 ноември (сряда) олимпийският и четирикратен европейски шампион Карлос Насар ще преследва четвъртото си злато и от световно първенство след триумфите в Ташкент 2021, Манама 2024 и Фьорде 2025.

Този път Насар ще се състезава в категория до 95 килограма. Неговото състезание ще бъде предавано от 13:00 часа пряко по bTV, RING и онлайн на VOYO.