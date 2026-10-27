Вечно недоволни. В Барселона побесняха за Златната топка

Президентът на Барселона Жоан Лапорта заяви, че нападателят на отбора, Ламин Ямал, заслужава да спечели „Златната топка“ за 2026 г.

„Не знам кога ще спечели „Златната топка“, но според мен той направи достатъчно, за да я заслужи. Гласуващите решиха, че трябва да е някой друг и ние приемаме това“, цитира Sport.es думите на Лапорта.

Президентът на каталунския клуб също призова за подкрепа на 19-годишния футболист.

„Трябва да го подкрепим. Той е страхотен играч, много се гордеем с него и всички ще го аплодираме да продължава да играе така и да спечели тази награда“, добави Лапорта.

Церемонията по връчването на „Златната топка“ се проведе на 26 октомври в лондонския театър „Паладиум“. Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн беше обявен за победител. Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе се класира втори, а Ямал - трети.