Фенове на ЦСКА и Лудогорец се сбиха преди мача

Напрежение между привърженици на ЦСКА и Лудогорец ескалира до юмручна схватка минути преди началото на двубоя между двата отбора на стадион „Васил Левски“.

Разправията се разиграла при „Лъвчето“ в сектор „Б“, след като запалянковци на „червените“ се приближили до оградата на гостуващия сектор и започнали словесен сблъсък с малцината фенове на разградчани.

Ситуацията бързо излязла извън контрол и част от привържениците започнали да си разменят удари през оградата. В този момент в района нямало охрана.

До по-сериозен инцидент не се стигнало, след като на място пристигнали полицаи и няколко стюарди, които овладели напрежението и прекратили мелето.