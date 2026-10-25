Честит юбилей на Нона Йотова

Рожден ден днес има популярната актриса, певица и общественик Нона Йотова, която празнува юбилей. Родена е на 25 октомври 1966 г. в София в семейство с артистични традиции – баща ѝ е писателят Кръстьо Кръстев, а семейството на майка ѝ е дълбоко свързано с музиката.

През 1991 г. Йотова завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Елка Михайлова. Заедно с режисьора Николай Георгиев основава Първия български женски театър, където играе ключовата роля на Сирано дьо Бержерак. След този успех получава покана за Театър „Българска армия“, където реализира редица запомнящи се роли. Играе също на сцената на Театър 199, Театър „Възраждане“ и Свободен театър, както и във филми като „La Donna E Mobile“ и „Емигранти“.

Паралелно с актьорската си кариера, Нона Йотова твори и като музикален изпълнител и композитор. През годините издава редица авторски албуми, сред които „Омана“ (1993), „Нона“ (1997), „Terra Incognita“ (2003) и „Ловци на бисери“ (2023). Водила е научнопопулярното предаване „Непозната земя“ по БНТ и е участвала в телевизионото шоу „Като две капки вода“.

В обществено-политически план през 2017 г. е избрана за народен представител в XLIV Народно събрание от гражданската листа на БСП. Омъжена е за бившия министър на вътрешните работи Богомил Бонев.

Днес празнуват още:

Проф. д-р Неделчо Цачев, ръководител на Катедрата по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия във ВМА

Никола Карадимов, дипломат

Доц. д-р Михаил Груев, историк, председател на Държавна агенция „Архиви“

Здравко Василев, скулптор

Валентин Станчев, бивш футболист