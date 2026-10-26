Спешна среща в Манчестър Юн. Уволняват ли Карик

Изпълнителният директор на Манчестър Юнайтед Омар Берада и директорът по футбол Джейсън Уилкокс са на базата в Карингтън, за да обсъдят бъдещето на подложения на сериозни критики мениджър на "червените дяволи" Майкъл Карик.

Популярният бивш халф на Юнайтед не само стабилизира отбора след колебливото управление на Рубен Аморим, но и помогна за промяна в курса, след като пристигането му през януари вдъхнови отбора да се изкачи до третото място във Висшата лига.

Силният престой на Карик доведе до подписване на двугодишен договор, за да остане мениджър на Юнайтед, но само пет месеца по-късно той е изправен пред уволнение след загубата с 0:3 на "Олд Трафорд" от Борнемут в неделя.

Разговорите за ситуацията в момента последваха тази загуба и продължиха, след като Берада и Уилкокс пристигнаха в тренировъчния комплекс на Карингтън в понеделник сутринта, съобщава Press Association.

Еди Хау и Юлиан Нагелсман са спрягани за потенциални заместници на Карик, след като Юнайтед е без победа в осем поредни мача. Отборът от Манчестър спечели само два от 12-те си мача във всички турнири през този сезон, а седемте точки на тима от осем мача представляват най-лошия им старт в първенството от 1986 години насам.