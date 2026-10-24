Искат чували с пари за нов треньор на Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед е включил наставника на Брайтън Фабиан Хюрцелер в списъка с потенциални заместници на Майкъл Карик. Привличането на германския специалист обаче може да струва на английския гранд рекордна сума, съобщава The Telegraph.

През лятото 33-годишният Хюрцелер удължи договора си с Брайтън до 2029 година. В споразумението няма фиксирана освобождаваща клауза, което означава, че всеки клуб, който желае да го привлече, ще трябва да преговаря директно с ръководството на "чайките".

Досегашните рекорди за компенсации при привличането на треньори са свързани с Греъм Потър и Юлиан Нагелсман.

Челси плати 21,5 млн. паунда на Брайтън за Потър, докато Байерн Мюнхен преведе 21,7 млн. паунда на РБ Лайпциг за Нагелсман.

Според изданието Брайтън може да поиска дори по-висока сума, ако Манчестър Юнайтед реши да привлече Хюрцелер.

Интересът към германския специалист е свързан и с впечатляващите резултати на неговия отбор.

След първите седем кръга във Висшата лига Брайтън заема третото място в класирането и е отбелязал най-много голове от всички отбори в първенството.

Въпреки интереса на Манчестър Юнайтед евентуална оферта не означава, че Хюрцелер непременно ще се съгласи да напусне настоящия си клуб.

Назначаването на германеца засега остава само една от възможностите, които ръководството на "червените дяволи" разглежда при евентуална раздяла с Майкъл Карик.