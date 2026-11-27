Намиращият се в психологически нокдаун Манчестър Сити е изправен пред перспективата да изплати огромни финансови компенсации на част от водещите клубове в английския футбол.

Според информация на The Guardian Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Тотнъм са обединили усилията си в подготовката на юридически претенции срещу „гражданите“ във връзка с нарушенията на финансовите правила на Висшата лига.

Тя специализира в сферата на медиите, технологиите и развлекателната индустрия. Шампионът Арсенал също подготвя иск за обезщетение срещу Сити, но се е насочил към услугите на друга юридическа фирма – HFS Kramer.

Въпреки сътрудничеството между клубовете при анализа и изчисляването на евентуалните финансови загуби, всеки от тях ще предяви индивидуален иск.

„Случаите са сходни, но и различни. Крайната причинно-следствена връзка може да е една и съща, но размерът на щетите ще бъде различен и затова исковете ще бъдат отделни“, коментира източник на британското издание.

През ноември 2024-а година „шпорите“, Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Арсенал официално предприеха необходимите юридически стъпки, за да запазят правото си впоследствие да предявят финансови претенции.

В основата на потенциалните искове са пропуснатите приходи от наградни фондове, участия в европейските клубни турнири и други финансови възможности в периода между 2009-а и 2018-а година.

Манчестър Юнайтед и Ливърпул пък загубиха битката за шампионската титла от „гражданите“ съответно през 2012-а и 2014-а година, докато през 2017-а Арсенал завърши на петата позиция и пропусна участие в най-престижния европейски клубен турнир.

Според информациите на Острова независимата комисия, разглеждаща делото срещу Манчестър Сити, е признала клуба за виновен по 114 от общо 115 обвинения. Сред най-сериозните нарушения е предполагаемото изкуствено завишаване на приходите посредством фиктивни търговски споразумения.