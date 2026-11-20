Клубовете от английската Висша лига гласуваха "за" това да осигурят финансова защита на ръководството при евентуални съдебни дела от страна на спонсорите на Манчестър Сити срещу лигата.

Решението бе взето на среща в Лондон в четвъртък, като предложението беше подкрепено от 18 от общо 20-те тима в първенството. Единствено "гражданите" (естествено), както и Нотингам Форест, гласуваха "против".

Това означава, че всички 20 клуба ще носят колективна финансова отговорност за евентуалните разноски по делата, които могат да достигнат до стотици милиони лири.

Куриозното е, че след приемането на тази мярка, Сити ще бъде задължен да участва в покриването на разходите, ако спонсорите на отбора заведат дела срещу Висшата лига.

До ситуацита се стигна след като независимата комисия на английското първенство призна тима за виновен в нарушения на финансовите правила. Според разследването, Сити е завишил изкуствено разходите си с над 830 милиона лири за период от 9 г. чрез спонсорски договори, които са прикривали финансиране от собственците на клуба - "Абу Даби Юнайтет Груп".