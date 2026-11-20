Оставка в ръководството на Българския футболен съюз (БФС) след поредицата от слаби резултати през настоящата година.

От поста технически директор си тръгва Кирил Котев.

Новината идва след като позорно загубихме от Исландия, Естония и Люксембург.

"Българският футболен съюз информира, че Кирил Котев вече не изпълнява функциите на технически директор на централата. Решението бе взето след проведени разговори и по взаимно съгласие между двете страни", написаха от БФС.

Котев бe назначен на поста в БФС през април 2024 г., като там той наследи Георги Иванов, който по-рано застана начело на БФС.