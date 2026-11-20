Белгийските грандове Андерлехт и Брюж продължават да проявяват сериозен интерес към полузащитника на Левски Сержиньо. Представители на двата клуба ще наблюдават португалеца по време на гостуването на "сините" на Марсилия в Лига Европа, съобщават местните медии, цитирани от Тема спорт.

Скаути на белгийските отбори ще присъстват на стадион "Велодром", за да проследят отблизо представянето на 26-годишния футболист.

Още преди месец белгийските издания Voetbalkrant и VoetbalNieuws съобщиха за интереса на Андерлехт и Брюж към халфа на Левски.

Двата клуба възнамеряват да продължат наблюдението на Сержиньо до края на календарната година, като основен акцент ще бъдат изявите му в Лига Европа.

Белгийците проучват възможността да привлекат португалеца, който се утвърди като един от важните футболисти в състава на Хулио Веласкес.

Въпреки интереса от чужбина, на този етап изглежда малко вероятно Левски да се съгласи да продаде Сержиньо през зимния трансферен прозорец.

Ръководството на "сините" има намерение да подсили сериозно отбора, като същевременно запази основните си футболисти.

Една от трансферните цели на столичани е френският флангови нападател Ян Масомбо.

26-годишното дясно крило е собственост на австрийския елитен Алтах, с който има договор до лятото на 2027 г. В контракта е предвидена и възможност за удължаването му.

Това означава, че Левски ще трябва да плати сериозна трансферна сума, ако иска да привлече французина.

Очаква се евентуална сделка за Масомбо, който се представя отлично от началото на сезона, да струва около 1 млн. евро.

Междувременно добри новини за треньорския щаб на Левски идват от състоянието на Сержиньо.

Португалският плеймейкър получи контузия при победата с 1:0 срещу Ягелония. Той имаше проблеми с адукторите, но вече е възстановен и ще може да вземе участие в неделното домакинство срещу Локомотив София.

Преди травмата Сержиньо беше участвал във всеки мач на Левски от началото на кампанията. Заради физическите проблеми обаче пропусна двубоя с ЦСКА.

До момента 26-годишният полузащитник има 26 мача и 4 гола през сезона.

На разположение на Хулио Веласкес за срещата със столичните "железничари" ще бъде и друг основен халф на Левски - Акрам Бурас.