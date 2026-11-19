Стойчо Младенов определи назначаването на Маркус Гиздол като повратен момент за ЦСКА. В предаването „Шампионски игри“ бившият треньор на „армейците“ заяви, че германецът е променил схемата на игра и поведението на отбора още в първия си мач, след като е имал само няколко дни за работа с футболистите.

„Повратният момент в ЦСКА дойде с избора на Гиздол за треньор. Дойде човек, който имаше възможност преди първия мач само няколко дни да работи с отбора и видяхме веднага промяната в нагласата, в схемата на игра, в поведението и стила на състезателите. Беше коренно различно“, заяви Младенов.

Според Младенов Гиздол е постигнал видима промяна с практически същите футболисти. Той припомни, че при предишните треньори ЦСКА често е стигал трудно до победи в последните минути или в добавеното време. Бившият наставник определи ефекта от работата на германеца като „една яка плесница“ за предшествениците му.

Младенов открои ясните задачи, които Гиздол поставя на играчите във всяка фаза на мача.

„Говоря за тактическа дисциплина, за тренировъчния процес, за изискванията към всяка една позиция – какво трябва да прави в нападение и в защита, какво трябва да изпълнява в зоната си“, обясни той.

Според Младенов в играта си ЦСКА вече се доближава до силните европейски отбори. За да продължи напредъкът, той очаква Гиздол да получи качествени попълнения през зимния трансферен прозорец. По думите му подсилването на състава ще помогне на „червените“ да поддържат нивото си във всички турнири.

Бившият треньор на ЦСКА коментира и спекулациите за ролята на Наско Сираков след структурните промени в Левски. Младенов уточни, че не е разговарял с него, но като външен наблюдател остава с впечатлението, че Сираков постепенно е изолиран от вземането на решения.

„Ако новите собственици на Левски се лишат от услугите на Наско Сираков, ще направят най-голямата си грешка“, заяви Младенов.