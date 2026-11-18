ЦСКА има преднина пред Левски в надпреварата за Карлос Меоти от Ботев Пловдив. Португалецът с бразилски корени е сред вариантите за едно от двете крила, които треньорът на „червените“ Маркус Гиздол иска да привлече през зимата.

Меоти не е твърд титуляр в Ботев, но вече има 3 гола и 7 асистенции. В неделя крилото ще има възможност да покаже качествата си именно срещу ЦСКА.

Меоти започва с футзал и едва през 2020 г. решава да се пробва на голям терен. Постъпва в школата на Жил Висенте, където треньорът Руи Перейра бързо забелязва дрибъла и удара му. Заради забавяне на документите и ограниченията покрай пандемията обаче Меоти близо година само тренира.

„Головете и асистенциите, които правя, се дължат на това, което научих в Жил Висенте“, казва Меоти в интервю в Португалия.

След Жил Висенте той преминава в школата на Бенфика. В Португалия тогава открояват умението му да преодолява съперници един на един и да създава положения. Меоти не успява да се наложи в Бенфика, а пътят му към Ботев Пловдив минава през Фамаликао.

Карлос е син на Вандиньо, който има над 200 мача за Брага. С клуба баща му става вицешампион на Португалия и играе финал в европейски турнир.

„Той дойде в Португалия като напълно непознат, но стигна до върха. На баща ми дължа значението на думата „работа“, казва Меоти.

Крилото определя завършващия удар и решенията пред вратата като най-силните си страни. „Харесва ми да съм близо до вратата и да решавам мачовете в полза на моя отбор“, признава той, пише Мач Телеграф.