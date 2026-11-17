Преводачът на руския президент Владимир Путин - Алексей Садиков, се превърна в новата звезда на потребителите на социалните мрежи след последното му участие в преговорите между Путин и специалните пратеници на Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Популярността му рязко нарасна, след като изтече видеозапис на част от разговорите в Кремъл на 12 ноември, на който се чува не само брилянтния му английски, но и се виждат изразителните мимики на лицето, както способността му да предава точно интонациите на руския президент.

Садиков буквално имитира жестовете на Путин, като по едно време потупваше с химикалката си по масата, за да подчертае важни елементи от разговора.

Малко след разговора, Стив Уиткоф не скри изумлението си и нарече Садиков легенда.

Той превеждаше и на срещата в Анкъридж и се предполага, че ще бъде до Путин на историческата тройна среща в Шънджън в четвъртък.

В момента Садиков заема позицията старши съветник в Отдела за лингвистична подкрепа към Министерството на външните работи на Русия, като зад гърба си има и още една среща на върха - между Путин и Тръмп в Хелзинки през 2018 г., от която тръгна и шеметната му кариера.