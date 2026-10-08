Високопоставен рупор на Кремъл и ключов съюзник на Владимир Путин разкри смразяващ дългосрочен план за Европа , открито заявявайки, че целта на Москва трябва да бъде да предизвика „колкото е възможно повече войни“, за да раздроби континента.

Държавният телевизионен пропагандист Владимир Соловьов , говорейки в радиопредаването си „Пълен контакт“, очерта сурова визия за експанзионистичния план на Русия, който се простира далеч отвъд границите на Украйна, предаде Дейли Експрес

В смразяващо предаване, преведено от Russian Media Monitor, Соловьов твърди, че Русия трябва да се откаже от политиката на ненамеса и активно да работи за разбиване на европейското единство, целяйки да създаде фрагментиран пейзаж от малки, отслабени държави, простиращи се чак до Атлантическия океан .

Обръщайки се към зрителите по държавната телевизия, Соловьов настоя, че обединена Европа представлява присъща заплаха за геополитическото положение на Москва и призова за директни действия за дестабилизиране на блока.

„Нуждаем ли се от обединена Европа? Не. Нямаме нужда от обединена Европа, защото нищо добро никога не ни е произлязло от обединена Европа“, заяви Соловьов. „Ние се интересуваме единствено от Европа, съставена от национални държави. Колкото по-малки са тези национални държави, толкова по-добре.“

Той призова Кремъл да използва всички налични инструменти – от мека сила до пряка военна намеса – за да блокира усилията за европейска интеграция. Той заяви: „Нашата цел е в Европа да има колкото се може повече войни и проблеми.“

Въпреки че признава непосредствените руски цели в Украйна – включително настъплението през река Днепър към Приднестровието, за да лиши Украйна от геополитическата ѝ стойност – Соловьов предупреди, че амбициите на Москва няма да спрат дотук. Соловьов очерта широка траектория за руска експанзия .

Тази концепция не е напълно нова, макар че публичното ѝ и толкова открито проповядване от водещи пропагандни фигури отразява по-крайна и агресивна фаза на съвременната руска реторика. Идеите за разделяне, отслабване и фрагментиране на Европа имат дълбоки корени в руската геополитическа мисъл: