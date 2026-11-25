Докато светът следи войни, избори и икономически сътресения, край бреговете на Каспийско море природата напомни, че все още пази своите тайни.

В района на Гарадаг, край Баку, днес изригна кален вулкан, а азербайджанските сеизмолози отбелязаха, че изригването е продължило около 15 минути и е било регистрирано от осем станции за наблюдение.

На пръв поглед думите вулкан и кал трудно могат да съществуват в едно изречение. Повечето хора си представят огнени реки от лава, дим и пепел. Калните вулкани обаче са съвсем различни. Вместо разтопени скали те изхвърлят смес от вода, глина и природен газ, най-често метан.

Затова и последиците рядко са катастрофални. Няма нажежени потоци, които да поглъщат градове, няма огнени облаци като при големите вулканични изригвания.

Най-често калта покрива близките площи, а понякога излизащият газ може да се възпламени и да създаде впечатляваща огнена картина.

Малцина знаят, че Азербайджан е своеобразната световна столица на калните вулкани. Смята се, че почти половината от известните кални вулкани на планетата се намират именно там. Причината е богатото подземно царство от нефт и газ, което от векове прави страната енергиен център на Кавказ.

Не случайно местните жители наричат някои от вулканите - дишащи планини. Те могат с години да изглеждат напълно спокойни, а след това внезапно да започнат да бълбукат, да изхвърлят кал и газ или дори да произведат силен тътен.

Преди години едно от най-мощните подобни изригвания в Азербайджан изпрати огнени езици високо в небето и беше наблюдавано от десетки километри разстояние. Тъкмо тези зрелищни кадри превърнаха калните вулкани в една от туристическите атракции на страната.

Новото изригване няма да се отрази на енергийните доставки и не създава сериозна опасност за населението, но е поредното напомняне колко необикновен е регионът около Каспийско море. Там, където Европа и Азия се срещат, земята не просто крие нефт и газ. Понякога тя буквално започва да кипи.

Природата на Азербайджан продължава да ни напомня защо тази земя от векове е известна като страната на огъня.