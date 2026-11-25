Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер беше регистрирано в сряда край гръцкия остров Кефалония в Йонийско море. Няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

Според данните на Атинския геодинамичен институт трусът е станал малко след 20:00 часа, предава БГНЕС. Епицентърът е бил на около 3 километра североизточно от крайбрежното село Сами, а огнището е регистрирано на дълбочина близо 19 километра.

Кефалония се намира в един от най-сеизмично активните райони на Гърция. В страната ежедневно се регистрират десетки земетресения, като повечето са слаби и остават незабелязани.

През 1999 г. земетресение с магнитуд 5,9 северозападно от Атина отне живота на 143 души.